Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей - Зеленский

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зленский заявил, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей. Сегодня Зеленскому доложил командующий Воздушных сил, генерал Олещук относительно действий на усиление ПВО. Об этом Президент сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

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«Прежде всего поздравляю наших зенитчиков, воинов Зенитных ракетных войск украинских Воздушных сил, – они отмечают сегодня свой День. Я благодарю за каждую сбитую вами цель, воины! Уже более 3000 таких целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, почти 40 баллистических и более 1000 крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников различных типов… Все это – тысячи и тысячи спасенных вами жизней, сотни объектов критической инфраструктуры, которые вы сохранили», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что к сожалению, Украина пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию и сбивать все вражеские цели.

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«Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. Вследствие этих ударов есть раненые, есть погибшие…», - отметил Зеленский.

Президент заявил, что будет сделано все возможное и невозможное, чтобы украинская ПВО стала самой сильной.

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«Сегодня мне докладывал генерал Олещук, командующий Воздушными силами, относительно наших действий по усилению ПВО. Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно», - рассказал Зеленский.