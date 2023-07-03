Ситуация возле Антоновского моста: в Силах обороны призвали воздержаться от "лишних обсуждений"

КИЕВ. 3 июля. УНН. Следует избегать «лишних обсуждений» по ситуации возле Антоновского моста, и доверить работу военным, поскольку такие обсуждения спровоцируют дополнительные обстрелы по населенным пунктам правого берега. Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода, передает УНН.

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«Об этом вообще сейчас не нужно говорить – ни с экспертами, ни с какими специалистами, а доверить работу военным, которые непосредственно касаются этого момента. Лишние обсуждения спровоцируют дополнительные обстрелы по населенным пунктам правого берега, в частности Херсон, Антоновка. Эти люди страдают именно из-за этого, что очень много разговоров вокруг боевой ситуации там, где должна работать только артиллерия и военные, а не процессы обсуждения», – сказала Гуменюк комментируя ситуацию возле Антоновского моста.

Детали

По ее словам, «максимальный разгон истерии» был заложен российскими пропагандистами.

«Именно российские «военкоры» не впервые уже инициируют информацию о том, что на левом берегу находятся Силы обороны. В частности, из-за этого очень существенно страдали и люди в Олешках, и люди в Голой Пристани – гражданское население, те люди, которые находятся в оккупации. Потому что оккупанты сами же обстреливали эти населенные пункты для того, чтобы создать эффект, что так ведут себя как раз Силы обороны. Сейчас, опасаясь продвижения войск Сил обороны, оккупанты ударили по (Антоновскому – ред.) мосту дополнительно, несмотря на то, что он и так был взорван ими, когда они убегали с правого берега», – отметила Гуменюк.

Она напомнила, что российские силы дополнительно разрушили мост и для себя нашли оправдание в том, что якобы Силы обороны продвигаются и строят себе плацдарм.

«Вот как раз разгоняние этих тем в информационном пространстве очень негативно отражается потом на ситуации с обстрелами Херсона и Антоновки», – добавила Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк заявляла, что возле Антоновского моста продолжаются бои, ситуация там сложная.

Также Гуменюк сообщала, что армия рф пытается вернуться на позиции возле Антоновского моста.