Грузия должна прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его Украине - Кулеба

КИЕВ. 3 июля. УНН. Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михеилу Саакашвили. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"... Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет поведена жесткая беседа, он поедет в Грузию. Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательства над Михеилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", - сообщил Кулеба.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Напомним

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.

Американский токсиколог Дэвид Смит заявил в 2022 году, что тесты показали, что Саакашвили подвергся отравлению тяжелыми металлами, находясь под стражей.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в "медленном убийстве" Саакашвили и потребовал перевести его в украинскую или западную клинику.

Власти Грузии сообщали, что позволят польским врачам осмотреть Саакашвили.