В течение суток произошло более 30 боевых столкновений - Генштаб

КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьиинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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«Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекамьянское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

«На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Васильевки и западнее Бахмута», - отмечается в сообщении.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы. В самом Бахмуте также неспокойно. Россияне в городе пытаются сорвать логистику и нанести максимальные потери. В то же время Силы обороны не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции рф.