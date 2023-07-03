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Обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной в НАТО - Зеленский

Обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной в НАТО - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 июля. УНН. Обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому должна быть достигнута определенность в сфере безопасности относительно будущего в Альянсе. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

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«россия будет пробовать откусить тот или иной кусок Европы только тогда, когда будет видеть ту или иную неопределенность в сфере безопасности. Когда все определено и очевидно, российская тирания не решается нарушать безопасность. Очевидно, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому должна быть достигнута определенность в сфере безопасности относительно нашего будущего в Альянсе», - сказал Зеленский.

Он считает, что тогда россии придется переориентироваться на собственную государственность – и заняться наконец собой, а не какими-либо экспансиями.

«Очень активно готовимся к саммиту, и ожидаем от наших партнеров именно такой решимости, которой требует этот исторический момент», - отметил Президент.

Дополнение

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примет участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на встрече в Вильнюсе обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что саммит НАТО в Вильнюсе должен продемонстрировать силу, в частности относительно законного места Украины в Альянсе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Европа, Владимир Зеленский
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