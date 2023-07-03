Силы обороны уже сбили почти 40 баллистических и более тысячи крылатых ракет рф

КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинские военные уже сбили почти 40 баллистических и более 1000 крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

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«Прежде всего поздравляю наших зенитчиков, воинов Зенитных ракетных войск украинских Воздушных сил, – они отмечают сегодня свой День. Я благодарю за каждую сбитую вами цель, воины! Уже более 3000 таких целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, почти 40 баллистических и более 1000 крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников различных типов… Все это – тысячи и тысячи спасенных вами жизней, сотни объектов критической инфраструктуры, которые вы сохранили», - рассказал Зеленский.

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Украинские военные сбили вражеских 13 дронов, атаковавших ночью.