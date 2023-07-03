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На рф начали выдавать дипломы о среднем образовании вместе с повестками

На рф начали выдавать дипломы о среднем образовании вместе с повестками

КИЕВ. 3 июля. УНН. В ингушетии, россия, диплом о среднем образовании выдают только с повесткой в армию. Об этом сообщает местное издание “Фортанга” со ссылкой на источник, близкий к одному из республиканских колледжей, передает УНН.

Цитата 

“От выпускников ингушских колледжей и техникумов требуют подписать повестку в армию или отказ от нее при получении диплома”, - говорится в сообщении. 

Детали 

По словам источника, такая практика была введена после того, как директор колледжа в нижних ачалуках на совещании с участием главы республики махмудом-али калиматовым заявил, что из его заведения в армию было призвано 30 студентов. После этого сотрудники военкоматов и чиновники “подхватили идею”. 

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Источник: УНН
Теги: Россия, образование, война, повестки
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