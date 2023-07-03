На рф начали выдавать дипломы о среднем образовании вместе с повестками

КИЕВ. 3 июля. УНН. В ингушетии, россия, диплом о среднем образовании выдают только с повесткой в армию. Об этом сообщает местное издание “Фортанга” со ссылкой на источник, близкий к одному из республиканских колледжей, передает УНН.

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“От выпускников ингушских колледжей и техникумов требуют подписать повестку в армию или отказ от нее при получении диплома”, - говорится в сообщении.

Детали

По словам источника, такая практика была введена после того, как директор колледжа в нижних ачалуках на совещании с участием главы республики махмудом-али калиматовым заявил, что из его заведения в армию было призвано 30 студентов. После этого сотрудники военкоматов и чиновники “подхватили идею”.

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