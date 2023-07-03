Генштаб уточнил сколько было сбито "шахедов"
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во время очередной атаки по Украине рф, Силы обороны сбили 14 из 20 иранских ударных БпЛА типа “Shahed”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 20 иранских ударных БпЛА типа “Shahed” по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.
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"В результате противовоздушного боя, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 14 ударных БпЛА типа "Shahed"", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что украинские военные сбили вражеских 13 дронов, атаковавших ночью.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала самой сильной. Сегодня Зеленскому доложил командующий Воздушных сил, генерал Олещук относительно действий на усиление ПВО.