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До отопительного сезона нужно обезопасить энергетику от ракет и дронов рф - Шмыгаль

До отопительного сезона нужно обезопасить энергетику от ракет и дронов рф - Шмыгаль

КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что было проведено совещание по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Он отметил, что к отопительному сезону нужно максимально обезопасить украинскую энергетику от российских ракет и дронов. Соответствующие задачи и поручения уже давно розданы. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

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«Провели совещание по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.  На начало отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубических метров газа. Также ведем работу над расширением способности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, в Минэнерго отметили, что все плановые ремонты энергетических объектов ведутся согласно графику. По информации Мининфраструктуры, сейчас восстановлено уже 435 объектов теплоснабжения.

«Заслушал руководителей «Укрэнерго», «Энергоатома» и «Укргидроэнерго» о состоянии ремонтных работ на объектах компаний, а также информацию о ходе работ по защите объектов энергетики всех форм собственности», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что обеспечение инженерной защиты — задача так же важна, как и восстановление.

«К отопительному сезону должны максимально обезопасить нашу энергетику от российских ракет и дронов. Соответствующие задания и поручения уже давно розданы. Теперь это персональная ответственность, в том числе и руководителей энергетических объектов», — сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предполагал, что россия снова начнёт бить по энергосистеме Украины осенью 2023 года.

В мае Кабинет министров утвердил план подготовки к новому осенне-зимнему периоду.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, отопительный сезон, Денис Шмыгаль
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