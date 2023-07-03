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Мужчину подозревают в присвоении около миллиона гривен военнослужащих

Мужчину подозревают в присвоении около миллиона гривен военнослужащих

КИЕВ. 3 июля. УНН. Жителя Хмельницкого разоблачили в присвоении около миллиона гривен военнослужащих. Мужчине сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Цитата

"Киберполицейские Запорожья разоблачили злоумышленника в присвоении около миллиона гривен военнослужащих.  Мужчина обманул 15 граждан под предлогом ускорения процедуры получения удостоверений участника боевых действий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противоправную деятельность 30-летнего жителя Хмельницкого разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следственным управлением областного главка полиции.

"Злоумышленник предоставлял военным реквизиты банковских карт якобы третьего лица. По реквизитам они должны были оплатить услуги по ускорению выдачи удостоверения участника боевых действий. Защитники, которые имеют право на оформление таких удостоверений, переводили деньги, чтобы получить соответствующие документы", - информирует полиция.

Кроме того, фигуранту объявили подозрение.

Дополнение

Командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении в растрате и завладении чужим имуществом. Они наладили механизм фиктивной выплаты "боевых" доплат военным подразделения, которые не несли службу на передовой, присвоив почти пять миллионов гривен.

Источник: УНН
Теги: мошенничество, Хмельницкий и Хмельницкая область, киберполиция
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