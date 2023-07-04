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4 июля 2023, 00:53 • Юлия Крутякова • 10140
На россии пылает: горит склад мебели в подмосковье
КИЕВ. 4 июля. УНН. В российских Химках, подмосковье, пожар охватил склад мебели. Столб дыма виден в окрестностях москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mash.
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“Пожар на территории бывшей мебельной фабрики в микрорайоне восточный подмосковных химок. Площадь возгорания не менее 200 квадратов.
Столб дыма виден даже на окраинах столицы”, - говорится в сообщении.
Дополнение
РосСМИ сообщают, что экстренные службы уже прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним
В среду в российском нижнем новгороде произошел пожар площадью 800 кв метров в районе нижегородского масложирового комбината. Вспыхнули фура и гаражи, один человек погиб,
Источник: УНН
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