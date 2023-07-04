Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по оккупантам - Генштаб

КИЕВ. 4 июля. УНН. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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«Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 5 его артиллерийских средств на огневых позициях.

Дополнение

За неделю Силы обороны уничтожали вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут. Было поражено 94 места скопления войск рф и 22 зенитно-ракетных комплекса.