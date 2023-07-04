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Кулеба о ситуации на ЗАЭС: до россии донесли недопустимость использования ядерного элемента в войне

Кулеба о ситуации на ЗАЭС: до россии донесли недопустимость использования ядерного элемента в войне

КИЕВ. 4 июля. УНН. Иностранные партнеры донесли до кремля недопустимость ядерного террора в войне с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата 

“Наши иностранные партнеры и другие государства довели до россии недопустимость использования ядерного элемента в конфликте”, - заявил Кулеба. 

Детали 

Министр иностранных дел Украины отметил,  что россия уже может готовить новые планы по АЭС, потому что текущие были разоблачены. 

Кулеба, в частности, отметил, что самое главное из сделанного, – то, что Украина донесла до мира план россиян, из-за чего им будет гораздо сложнее его реализовывать.

"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка добудет и его, и его мы тоже вытащим на свет белый", – сказал Кулеба.

Глава МИД убежден, что Украина фактически сорвала план россия тем, что озвучила его.

Напомним

В то же время высшее военное руководство ВСУ и Энергоатома проработали вопрос взаимодействия и анализа возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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