Кулеба о ситуации на ЗАЭС: до россии донесли недопустимость использования ядерного элемента в войне

КИЕВ. 4 июля. УНН. Иностранные партнеры донесли до кремля недопустимость ядерного террора в войне с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет УНН.

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“Наши иностранные партнеры и другие государства довели до россии недопустимость использования ядерного элемента в конфликте”, - заявил Кулеба.

Детали

Министр иностранных дел Украины отметил, что россия уже может готовить новые планы по АЭС, потому что текущие были разоблачены.

Кулеба, в частности, отметил, что самое главное из сделанного, – то, что Украина донесла до мира план россиян, из-за чего им будет гораздо сложнее его реализовывать.

"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка добудет и его, и его мы тоже вытащим на свет белый", – сказал Кулеба.

Глава МИД убежден, что Украина фактически сорвала план россия тем, что озвучила его.

Напомним

В то же время высшее военное руководство ВСУ и Энергоатома проработали вопрос взаимодействия и анализа возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.