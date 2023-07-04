рф начала перемещение своих подразделений, которых готовили на полигонах в Беларуси - Генштаб

КИЕВ. 4 июля. УНН. Началось перемещение подразделений вооруженных сил россии, проходивших подготовку на белорусских полигонах, для их дальнейшего участия в боевых действиях в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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«Началось перемещение подразделений Вооруженных Сил российской федерации, проходивших подготовку на белорусских полигонах, для их дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с россией о деятельности региональной группировки войск.