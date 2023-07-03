Новости: Война
3 июля 2023, 23:53 • Юлия Крутякова • 27705
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во временно оккупированном Севастополе, Крым, были слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.
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"Что-то бахнуло возле Столетовского", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее россияне сообщали о тренировках Черноморского флота "со стрельбами".
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Источник: УНН
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