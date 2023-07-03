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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во временно оккупированном Севастополе, Крым, были слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Цитата 

"Что-то бахнуло возле Столетовского", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Ранее россияне сообщали о тренировках Черноморского флота "со стрельбами".

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Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, взрывы
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