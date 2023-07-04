Россияне обстреляли 28 раз Сумскую область: есть разрушения и погибшие

КИЕВ. 4 июля. УНН. В течение прошлого дня оккупанты обстреляли Сумскую область 28 раз. Было зафиксировано 170 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Сумская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

По Шалигинской громаде враг бил из артиллерии (10 взрывов). В результате обстрела погибли 2 мирных жителей и 1 ранен.

По Середино-Будской громаде оккупанты сбросили 2 мины.

Миропольская громада подверглась пуску ракет (НУРС) с вертолета (3 взрыва).

В Великописаревской громаде была такая вражеским БПЛА, которые сбросили ВОГ (2 взрыва) также были минометные обстрелы (36 взрывов). Кроме этого, были обстрелы из АГС (30 взрывов), в результате одного из обстрелов возник пожар нежилых зданий.

В Сумской громаде зафиксированы прилеты БПЛА типа «Shahed 136». В результате попаданий повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома, 7 частных авто и помещение школы. Предварительно 2 погибших и 19 раненых.

Юнаковская громада подверглась минометным обстрелам (24 взрыва). В результате одного из которых погиб местный житель. Повреждены частное жилое домовладение и хозяйственная постройка. Также россияне били из артиллерии (14 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных жилых дома.

В Белопольской громаде было зафиксировано 29 взрывов из минометов.

По Хотинской громаде оккупанты совершили минометные обстрелы (4 взрыва) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

Краснопольская громада оказалась под артобстрелом (10 взрывов).

Напомним

Количество жертв в результате атаки российских дронов на Сумы возросло до двух. Также известно, что среди раненых пятилетний ребенок.