Враг в течение суток нанес 44 авиационных удара по Украине - Генштаб

КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 44 авиационных удара и совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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«Враг нанес 44 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня нанесли очередной террористический удар по Сумах, иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины.