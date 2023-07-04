На Харьковщине в реке Уды погибло более 2 тыс. рыбин и пять уток

КИЕВ. 4 июля. УНН. В реке Уды на Харьковщине был выявлен факт массовой гибели рыбы в количестве 2189 экземпляров. Также зафиксирована гибель пяти уток. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, передает УНН.

Сообщается, что Государственная экологическая инспекция продолжает работу по обследованию территорий и объектов Харьковской области с целью осуществления мероприятий, направленных на предотвращение и выявление административных правонарушений.

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«29 июня 2023 года, обследованием участка реки Уды на территории Песочинской ОТГ, неподалеку торговой площадки рынка «Лоск», был выявлен и зафиксирован факт массовой гибели рыбы в количестве 2189 экземпляров», - говорится в сообщении.

Так, в частности, плотва – 411 экз., линь – 8 экз., ерш - 44 экз., бычок - 3 экз, сом - 5 экз., лещ - 6 экз., судак - 2 экз., щука - 25 экз., карась - 2 экз., окунь – 1 683 экз.

«Также зафиксирована гибель уток в количестве 5 штук», - отмечается в сообщении.

Общая площадь скопления погибшей рыбы составила 32 м.кв. на участке реки длиной 350 метров.

«Визуальным обследованием территории участка установлено: вода в реке мутного цвета, имеет неприятный запах, а в местах скопления погибшей рыбы обнаружены пятна масляной консистенции», - информирует Государственная экологическая инспекция.

Кроме того, сообщается, что отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Харьковской области, с целью установления концентраций загрязняющих веществ, отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований,

«Сейчас Инспекция готовит материалы, по этому событию, для передачи в органы прокуратуры», - говорится в сообщении.

Дополнение

Массовая гибель рыбы на Днепропетровщине в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС расследуется в рамках уголовного производства по факту экоцида.