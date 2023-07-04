КИЕВ. 4 июля. УНН. В Изюмском районе на Харьковщине у мужчины в руках взорвался неизвестный предмет, его доставили в больницу. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

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«С травмами 31-летнего местного жителя доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 3 июля около 17:00.

«По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Установлено, что у мужчины в руках взорвался неизвестный предмет. Пострадавшего с травмами доставили в местное медицинское учреждение», - информирует полиция.

Сообщается, что следователем решается вопрос об открытии уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В селе на Харьковщине трактор наехал на неизвестный боеприпас, в результате чего тот сдетонировал, тракторист не пострадал.