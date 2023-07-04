На Херсонщине оккупантам из плавсредств понадобятся только надувные матрасы, чтобы поскорее уйти - Гуменюк

КИЕВ. 4 июля. УНН. Пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о том, что россиянам не хватает плавсредств. Она отметила, что оккупантам хватит надувных матрасов, чтобы покинуть свои позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинские СМИ.

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"На Херсонщине оккупантам из плавсредств понадобятся только надувные матрасы, чтобы поскорее ушиться.

На данном этапе истерия относительно плавсредств оправдана тем, что наша боевая работа была результативной: мы разбили более 40 единиц их плавсредств в течение двух недель и продолжаем эту работу", – рассказала спикер ОК "Юг".

Детали

Вместо того, чтобы спасать местных жителей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне пытаются передислоцировать свои подразделения.

Они пытаются обустраивать железобетонные бункеры на местах, где уже отошла вода.

Напомним

Российские оккупанты во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области возобновляют боевые позиции после схода воды в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.