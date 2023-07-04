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Азербайджан всколыхнуло сильное землетрясение: возможны еще толчки

Азербайджан всколыхнуло сильное землетрясение: возможны еще толчки

КИЕВ. 4 июля. УНН. После полуночи произошло землетрясение в Каспийском море, в результате которого толчки почувствовали жители нескольких регионов Азербайджана, в частности Баку. Об этом сообщает центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, пишет УНН.

Детали 

Магнитуда землетрясения на глубине 20 км составила 5,7. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр отметил, что эпицентр подземных толчков зафиксировали в 80 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. 

Подземные толчки были ощутимы в нескольких регионах Азербайджана, даже в столице. 

Жители Баку Азербайджана покинули свои дома и вышли на улицы, опасаясь повторных толчков. На дорогах образуются пробки. 

Напомним 

В Тихом океане, в королевстве Тонга, произошло землетрясение магнитудой 6,9.



Источник: УНН
Теги: землетрясение, Азербайджан, Баку
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