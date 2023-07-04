рф использует технологии для слежки за своими гражданами в мессенджерах - NYT

КИЕВ. 4 июля. УНН. Власти россии запросили создание и введение в эксплуатацию программы для слежения за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Вероятно, их используют фсб и полиция. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на более сорока документальных доказательств, передает УНН.

Детали

Основную часть рынка технологий для мониторинга телекоммуникаций контролирует компания «Цитадель», одним из владельцев которой до 2022 года был российский миллиардер Алишер Усманов.

Среди дочерних компаний «Цитадели» – «МФИ Софт», разработавшая инструмент NetBeholder. Программа определяет, кто с кем, когда и где разговаривает в мессенджерах, а также добавляется ли файл. Однако, как отмечает NYT, к содержанию переписки инструмент доступа не имеет.

Более того, NetBeholder может определять местоположение двух телефонов в течение дня и определять, были ли они рядом. Программа, используя данные об абонентах телекоммуникационных сетей, определяет из какой страны или региона россиянин пользователь.

Ранее власти россии для получения такой информации должны были отправлять запрос в компании-владельцы мессенджеров, а те решали, предоставлять ли ее.

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NYT отмечает, что «Цитадель» не ответила на запрос о комментарии. В то же время, представитель Усманова заявил, что тот «уже несколько лет не участвует в принятии управленческих решений компании».

Telegram и Signal отмечают, что замаскировать трафик нельзя, но можно использовать встроенные функции мессенджеров, чтобы отследить его было сложнее. WhatsApp заявили, что инструменты слежки являются «угрозой частной жизни» и что компания будет продолжать защищать личное пространство пользователей.

NYT сообщает, что некоторые российские разработки уже пытались продать в страны Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.