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В рф вывезли 700 тыс. детей за последние годы - российский чиновник

В рф вывезли 700 тыс. детей за последние годы - российский чиновник

КИЕВ. 4 июля. УНН. Оккупанты депортировали из Украины на территорию рф 700 000 детей за последние годы. Об этом заявил российский чиновник григорий карасин, сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.

Цитата 

"За последние годы 700 тысяч детей нашли убежище у нас, спасаясь от бомбежек и обстрелов из зон конфликта в Украине", – написал Карасин.

Детали 

С начала своего полномасштабного вторжения россия прибегает к массовым депортациям детей. Несовершеннолетних вывозят в Крым, рф или беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, точно известно о 19 393 детях, которые были незаконно вывезены в россию.

Напомним 

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что не исключено, что россия депортировала украинских детей не только в Беларусь, но и в другие страны. Сейчас украинская сторона не называет эти страны, а хочет сначала получить подтверждение. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, депортация
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