В рф вывезли 700 тыс. детей за последние годы - российский чиновник

КИЕВ. 4 июля. УНН. Оккупанты депортировали из Украины на территорию рф 700 000 детей за последние годы. Об этом заявил российский чиновник григорий карасин, сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.

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"За последние годы 700 тысяч детей нашли убежище у нас, спасаясь от бомбежек и обстрелов из зон конфликта в Украине", – написал Карасин.

Детали

С начала своего полномасштабного вторжения россия прибегает к массовым депортациям детей. Несовершеннолетних вывозят в Крым, рф или беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, точно известно о 19 393 детях, которые были незаконно вывезены в россию.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что не исключено, что россия депортировала украинских детей не только в Беларусь, но и в другие страны. Сейчас украинская сторона не называет эти страны, а хочет сначала получить подтверждение.