В россии заявили о сбитии пяти беспилотников в москве и подмосковье: один упал на территории военного объекта

КИЕВ. 3 июля. УНН. В новой москве, подмосковье и, по сообщениям, в калужской области в рф сбили беспилотники. мо рф сообщило о всего пяти беспилотниках в новой москве и подмосковье. Под москвой якобы на территории одного из военных объектов произошло падение беспилотника. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Цитата

"На территории одного из военных объектов в кубинке произошло падение беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говориться в сообщении российского госСМИ.

Детали

Сообщается, что сейчас там проводится осмотр места происшествия.

Также сообщается, что якобы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в новой москве подавлены два беспилотника.

«По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в новой москве, один - в калужской области", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в районе падения обломков беспилотников на территории поселка валуево, недалеко от аэропорта внуково, работают оперативные службы.

росавиация сообщает, что в результате ЧП самолеты, которые летели во внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты российской столицы.

По данным собеседника российского государственного агентства в экстренных службах, всего в новой москве сбили 4 беспилотника.

Мэр москвы собянин заявил в телеграм-канале, что "на данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы". "В целях безопасности из аэропорта внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах", - написал он.

мо рф сообщило о пяти беспилотниках: четыре БПЛА якобы сбиты над новой москвой, еще один - на территории одинцовского района подмосковья.

Также российский телеграм-канал Baza сообщает, что якобы беспилотник "Валькирия" сбит в белгородской области 3 июля. В результате падения обломков пострадавших нет.

Примерно в то же время, в 27 километрах от границы, в районе поселка волоконовка, по данным Baza, был обнаружен разведывательный дрон. Пострадавших при его падении так же нет, сообщает телеграм-канал.

Дополнение

Небольшой беспилотник упал неподалеку Байконурской электростанции. Как сообщают росСМИ, скорее всего, запускал аппарат любитель, который потерял управление.