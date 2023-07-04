К побережью Тайваня приблизилось восемь китайских военных самолетов

КИЕВ. 4 июля. УНН. Министерство обороны Тайваня заявило, что восемь китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива во вторник, 4 июля, утром. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Любое провокационное поведение, которое может повлечь последствия, не является хорошим для региональной безопасности", - отметили в Минобороны острова.

Детали

Сообщается, что вблизи Тайваня в целом были замечены 24 китайских военных самолета, в том числе истребители и бомбардировщики. Кроме этого, сообщили в министерстве, к "совместному патрулированию в боевой готовности" также присоединились четыре китайских военных корабля.

В ответ Тайвань направил самолёты и корабли, чтобы предупредить китайцев, в то время как ракетные системы следили за ними. В заявлении министерства указано, что все стороны в регионе несут общую ответственность за поддержание безопасности и стабильности.

Дополнение

Тайвань, который Китай считает своей собственной территорией, несмотря на решительные возражения острова, в последние годы сталкивался с почти ежедневными миссиями китайских военных самолетов, часто в юго-западной части идентификационной зоны противовоздушной обороны острова. Правительство Тайбэя решительно возражает против претензий Пекина на суверенитет и обещает защищаться, если Китай нападет на остров.

В апреле этого года Китай устроил учения вокруг острова после встречи президента Тайваня Цай Ин Вэня со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Напомним

Министерство обороны Тайваня 24 июня сообщило, что самолеты военной авиации Китая приблизились критически близко к Тайваню.