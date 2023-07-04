россияне обстреляли ферму на Харьковщине, есть повреждения

КИЕВ. 4 июля. УНН. Армия рф в течение минувших суток открывала огонь по Харьковскому, Чугуевскому, Купянскому и Изюмскому районам Харьковщины. Пострадавших в результате обстрелов нет. Повреждена территория фермы и жилые дома. Об этом сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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“Около 14:00 в Чернещине Изюмского района произошел обстрел, повреждена территория фермы, без пострадавших”, - написал Синегубов в Telegram.

Детали

В целом оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку и Новомлинск Купянского района.

В поселке Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрелов повреждены жилые дома, к счастью, без жертв.

Также армия рф нанесла удары по Петропавловке и селу Колесниковка Купянского района, без пострадавших.

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По словам начальника ОВА, минная опасность в Харьковской области остается высокой. В Изюме 3 июня на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, получивший минно-взрывные травмы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки пиротехнические подразделения обследовали 6,4 га территории Харьковщины, где обнаружили и обезвредили 85 взрывоопасных предметов, отметил Синегубов.

Дополнение

2 июня оккупанты обстреляли Чугуевский, Изюмский и Купянский районы. В результате обстрелов никто не пострадал, повреждены дома.