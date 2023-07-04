Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении - спикер Генштаба

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинские военные имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в комментарии, распространенном во вторник Military Media Center, пишет УНН.

Как сообщил Ковалев, севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его с ранее захваченных рубежей.

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«Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои», - рассказал Ковалев.

По его словам, в то же время украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьиинском направлениях.

Дополнение

Командующий Восточным направлением генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что на Бахмутском направлении есть продвижение украинских военных на флангах и эффективное уничтожение россиян.