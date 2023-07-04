армия рф атаковала дронами Каменское в Запорожской области

КИЕВ. 4 июля. УНН. За прошедшие сутки враг совершил 61 обстрел 16 населенных пунктов Запорожской области. Один человек пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию председателя Запорожской ОВА Юрия Малашко.

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“Авиацией ударил по Орехову и Малой Токмачке, с БПЛА атаковал Каменское, из РСЗО бил по Левадному и Новодаровке, 56 артиллерийских ударов пришлось по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Новодаровке, Пятихаткам, Каменскому, Новоданиловке, Малой Токмачке и другим селам на линии огня”, - написал Малашко в Telegram.

По его словам, в Гуляйполе 51-летний мужчина оказался под обстрелом. Его доставили в медицинское учреждение.

Также Малашко сообщил, что за сутки поступило 64 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Дополнение

В ночь на понедельник оккупанты ракетами попали в частный сектор Кушугумской громады области.