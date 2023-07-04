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армия рф атаковала дронами Каменское в Запорожской области

армия рф атаковала дронами Каменское в Запорожской области

КИЕВ. 4 июля. УНН. За прошедшие сутки враг совершил 61 обстрел 16 населенных пунктов Запорожской области. Один человек пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию председателя Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Цитата

“Авиацией ударил по Орехову и Малой Токмачке, с БПЛА атаковал Каменское, из РСЗО бил по Левадному и Новодаровке, 56 артиллерийских ударов пришлось по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Новодаровке, Пятихаткам, Каменскому, Новоданиловке, Малой Токмачке и другим селам на линии огня”, - написал Малашко в Telegram.

По его словам, в Гуляйполе 51-летний мужчина оказался под обстрелом. Его доставили в медицинское учреждение.

Также Малашко сообщил, что за сутки поступило 64 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Дополнение

В ночь на понедельник оккупанты ракетами попали в частный сектор Кушугумской громады области.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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