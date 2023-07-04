Полиция с начала войны идентифицировала 15 тыс. погибших

КИЕВ. 4 июля. УНН. Национальная полиция с начала полномасштабной войны обнаружила около 20 тыс. тел погибших, идентифицировали 15 тысяч. Об этом сообщил вр.и.о. главы Национальной полиции Украины Иван Выгивский во вторник в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

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«У нас есть ДНК-лаборатории мобильные, с помощью которых мы в течение часа можем установить личность погибшего. Во время войны уже около 20 тыс. тел погибших мы обнаружили, идентифицировали 15 тысяч», - рассказал Выгивский в эфире "Сніданок з 1+1".

Дополнение

Украинские судебные эксперты продолжают сотрудничество с Международным уголовным судом. Многие методы работы по расследованию преступлений российских военных в Украине идентичны, все они признаны международными стандартами.