Новости: Война
4 июля 2023, 09:14 • Юлия Шрамко • 9120
Удар рф дронами по Сумах унес жизни уже трех человек, 21 раненый: в городе день траура
КИЕВ. 4 июля. УНН. Количество погибших в результате удара российских войск дронами по центру Сум 3 июля возросло до трех человек, 21 человек - ранен. В городе сегодня - День траура. Об этом сообщил во вторник Сумской городской голова Александр Лысенко, пишет УНН.
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"Сегодня в Сумах – День траура. 3 погибших. 21 раненый. 4 остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага", - написал Лысенко в Telegram.
Напомним
3 июля вражеские удары, нанесенные по Сумах, привели к значительным разрушениям в центре города. Были повреждены две многоэтажки, удар нанесли по зданию СБУ.
Источник: УНН
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