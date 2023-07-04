Удар рф дронами по Сумах унес жизни уже трех человек, 21 раненый: в городе день траура

КИЕВ. 4 июля. УНН. Количество погибших в результате удара российских войск дронами по центру Сум 3 июля возросло до трех человек, 21 человек - ранен. В городе сегодня - День траура. Об этом сообщил во вторник Сумской городской голова Александр Лысенко, пишет УНН.

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"Сегодня в Сумах – День траура. 3 погибших. 21 раненый. 4 остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага", - написал Лысенко в Telegram.

Напомним

3 июля вражеские удары, нанесенные по Сумах, привели к значительным разрушениям в центре города. Были повреждены две многоэтажки, удар нанесли по зданию СБУ.