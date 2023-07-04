В Херсоне открывают на въезд районы Гидропарка и Нефтегавани - ОВА

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня в Херсоне отменяется запрет на въезд граждан в Гидропарк и Нефтегавань после подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По его словам, накануне Совет обороны Херсонщины принял несколько важных решений. В частности, и об открытии на въезд районов Гидропарка и Нефтегавани.

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“С сегодняшнего дня снимается запрет на въезд граждан в Гидропарк и Нефтегавань, но это не означает, что эти районы являются безопасными. Вчера попал под обстрел, поэтому прошу адекватно отнестись жителей этих районов. там опасно”, - заявил Прокудин.

Относительно продажи алкоголя, по словам Прокудина, все останутся без изменений. Запрет на продажу в области продолжается с 15:00 до 10:00.

Кроме того в области запрещена продажа и использование пиротехнических средств.

Дополнение

Прокудин сообщил, что отныне контакт-центр будет принимать заявки от людей, которые нуждаются в помощи с ликвидацией последствий подтопления.

Также глава ОВА отметил, что Херсонская область готовится к возможному теракту на ЗАЭС и "усиливает защиту жителей от постоянной атаки врага".

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.