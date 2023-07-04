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В Киеве на Кольцевой дороге из-за ДТП затруднено движение

В Киеве на Кольцевой дороге из-за ДТП затруднено движение

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Киеве на Кольцевой дороге из-за ДТП затруднено движение транспорта, предупредили во вторник в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Цитата

"Осложнение движения на Кольцевой дороге (на пересечении с улицей Янтарной) в направлении метро "Академгородок", в связи с ДТП", - сообщили в патрульной полиции незадолго до 9 часов утра.

Детали

Как сообщают местные паблики, фура якобы перекрыла почти все полосы и есть значительные пробки.

Правоохранители призывают учитывать информацию об аварии при планировании своей поездки.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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