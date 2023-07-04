Николаевскую область утром оккупанты обстреляли из артиллерии

КИЕВ. 4 июля. УНН. Акватория Очаковской громады снова подверглась вражеским обстрелам в Николаевской области. Об этом во вторник сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня утром, 4 июля, в 06:40 враг наносил артиллерийский удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет", - написал Ким в Telegram.

Детали

Вчера, 3 июля, в 16:25 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы между населенными пунктами Очаковской и Куцурубской громад. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера, в 17:45, враг, по словам главы ОВА, совершил артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской громады. В результате чего повреждены две единицы сельхозтехники. В это же время зафиксированы вражеские обстрелы по береговой линии Очаковской громады. Пострадавших в обоих случаях нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.