Двое подростков потерялись и провели ночь в одесских катакомбах

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Одесском районе профильные спасательные службы всю ночь искали двух подростков, которые заблудились в катакомбах. Парней нашли на утро недалеко от входа, целыми и невредимыми, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что вчера, в 23:10, от дежурного “102” к спасателям поступило сообщение, что в Одесском районе в катакомбах потерялось двое ребят, 2010 и 2008 годов рождения. К поискам немедленно были привлечены все соответствующие службы.

Всю ночь полицейские, кинологи, спасатели, работники Общественной организации «Поиск» и неравнодушные люди искали пропавших детей. Психологом ГСЧС оказывалась необходимая помощь родителям и родственникам пропавших.

В 06:30 4 июля дети были найдены на расстоянии 300 метров от входа целыми и невредимыми.

Спасатели призвали как взрослых, так и детей не подвергать себя опасности, не посещать самостоятельно катакомбы, и обратились к родителям с просьбой заботиться о своих детях, контролировать их досуг и объяснять им правила безопасности.

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