Херсон утром подвергся очередному вражескому удару, двое погибших

КИЕВ. 4 июля. УНН. Два человека погибли в результате утреннего удара российских войск по Херсону, начато уголовное производство, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 июля около 6:00 вооруженные силы рф осуществили артобстрел города Херсон.

"Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", - указали в прокуратуре.

Как указано, повреждены жилые дома.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 68 обстрелов Херсонской области. Из-за агрессии рф шесть гражданских получили ранения.