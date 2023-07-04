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Херсон утром подвергся очередному вражескому удару, двое погибших

Херсон утром подвергся очередному вражескому удару, двое погибших
Источник: Telegram-канал Офиса Генпрокурора

КИЕВ. 4 июля. УНН. Два человека погибли в результате утреннего удара российских войск по Херсону, начато уголовное производство, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 июля около 6:00 вооруженные силы рф осуществили артобстрел города Херсон.

"Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", - указали в прокуратуре.

Как указано, повреждены жилые дома.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 68 обстрелов Херсонской области. Из-за агрессии рф шесть гражданских получили ранения.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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