Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,1591 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8970

Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

фотогалерея

КИЕВ. 4 июля. УНН. При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны получили уже 130 автомобилей, сообщили представители фонда, передает УНН.

За неделю в распоряжении подразделений ВСУ поступили внедорожник Mitsubishi L200 и микроавтобус Volkswagen Transporter. Mitsubishi L200 уже задействован в выполнении боевых задач и помогает защитникам на передовых позициях Донецкого фронта. Volkswagen Transporter получило подразделение минометчиков, которые также работают на востоке страны.

«Сегодня каждый автомобиль для ВСУ – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов. Процесс поиска, закупки и подготовки машин для ВСУ не останавливается ни на минуту. Сегодня мы прошли отметку в 130 автомобилей и работаем дальше – до победы», – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Кроме того, компания Favbet в рамках акции «Киберпанк 2023» передала ВСУ очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Источник: УНН
Теги: благотворительность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.