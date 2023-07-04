На приют для украинских беженцев европейские страны потратили более 43 млрд евро

КИЕВ. 4 июля. УНН. Европейские страны оказали помощь украинским беженцам на более 43 млрд евро. Больше всего на приют для украинцев потратила Польша. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет УНН.

Детали

В Минреинтеграции заявляют, что по оценкам Кильского института мировой экономики, правительства европейских стран выделили на приют для украинцев уже более 43 млрд евро.

Это расходы на предоставление жилья, денежные выплаты, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами и средствами первой необходимости.

Среди европейских стран, которые принимают украинцев, наибольшую сумму средств потратила Польша - более 12 млрд евро.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища достигли почти 11 млрд евро.

Значительные средства на приют для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) и Италия (1,15 млрд евро).

Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам сделали обычные граждане европейских стран.

Напомним

По данным ООН, треть украинцев из-за российской войны стала беженцами.

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