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Украина не получит истребителей до завершения контрнаступления - топ-чиновник НАТО

Украина не получит истребителей до завершения контрнаступления - топ-чиновник НАТО

Роб Бауэр

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина не получит современные западные истребители, пока не завершится ее контрнаступление. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью LBC, обнародованном в понедельник, передает УНН.

Роб Бауэр сказал, что предоставление Украине истребителей, о которых они просят, «не будет решено в краткосрочной перспективе».

Цитата

«Обучение этих пилотов, обучение техников, обеспечение организации материально-технического обеспечения, которая может фактически поддерживать эти самолеты, будут недоступны до начала контрнаступления. Мы не должны смешивать эти две дискуссии – я считаю важным и понятным, что Украина просит эти истребители – но мы не должны смешивать это с дискуссией о контрнаступлении сейчас», - рассказал Бауэр.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против россии без истребителей, Бауэр добавил: «Я считаю, что Украина имеет преимущество, потому что она имеет западные системы оружия, имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивация».

Дополнение

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинской армии для удачного контрнаступления нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, военная помощь, истребители, война
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