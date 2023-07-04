Meta запустит приложение Threads, похожее на Twitter

КИЕВ. 4 июля. УНН. Через несколько дней после того, как Илон Маск проинформировал о временных ограничениях в Twitter, стало известно, что Meta Platforms с 6 июля запустит приложение для микроблогов, пишет УНН со ссылкой на App Store.

Детали

Meta Platforms планирует запустить приложение для микроблогов Threads через несколько дней после того, как исполнительный председатель Twitter Илон Маск объявил о временном ограничении на количество публикаций, которые пользователи могут читать в социальных сетях.

Ожидается, что Threads, приложение для текстовых разговоров Instagram, будет выпущено в четверг 6 июля и позволит пользователям следить за учетными записями, за которыми они следят на платформе обмена фотографиями, и сохранять то же имя пользователя, об этом говорится в сопроводительном тексте в App Store.

"Threads - это место, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все: от тем, которые вас волнуют сегодня, до того, что будет в тренде завтра. Независимо от того, что вас интересует, вы можете следить за своими любимыми творцами и другими, кто любит то же самое, и связываться с ними напрямую — или создавать собственных верных сторонников, чтобы делиться своими идеями, мыслями и творчеством с миром", - говорится в описании приложения.

Последние заявления Маска о борьбе с изъятием данных вызвали бурную реакцию пользователей Twitter, а эксперты по рекламе заявили, что это подорвет репутацию нового генерального директора Линды Яккарино, которая приступила к выполнению своих обязанностей в прошлом месяце, пишет Reuters.

Дополнение

После назначения Линды Яккарино на должность генерального директора Twitter, она заявила о своих намерениях следовать стратегии и "видению" Илона Маска в отношении социальной сети.

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил о временных ограничениях по количеству постов в день, которые читает пользователь. О новых правилах бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением 6000 постов в сутки, неверифицированные аккаунты - 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты – 300.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Twitter упали втрое с тех пор, как его купил Маск - Bloomberg