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Враг нанес удар по центру села в пограничье Черниговской области, трое раненых - ОВА

Враг нанес удар по центру села в пограничье Черниговской области, трое раненых - ОВА
Источник: Telegram-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса

КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские войска нанесли мощный удар по центру села в пограничье Черниговской области, три человека получили ранения, сообщил во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

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"Враг нанес мощный удар по центру села Буда-Воробьевская Новгород-Северского района. Как следствие - трое раненых. Двух раненых пришлось эвакуировать еще во время обстрела", - сообщил Чаус в Telegram.

Детали

По его словам, третий пострадавший обратился за медицинской помощью сам. Все имеют состояние средней тяжести.

"Буда-Воробьевская под огнем постоянно. За это время из села выехала половина жителей. Впрочем, еще более полутора сотен до сих пор там. По состоянию на утро за помощью в отселении обратилась одна семья, еще две выехали самостоятельно", - отметил Чаус.

Дополнение

Самым опасным в северной операционной зоне в ВСУ называли Сумское направление.

Источник: УНН
Теги: война, Чернигов и Черниговская область
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