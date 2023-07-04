Собирал данные для вражеского удара по оборонному заводу и зданию СБУ: на Николаевщине задержали предателя

КИЕВ. 4 июля. УНН. Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента фсб рф в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку армии рф по оборонному заводу и зданию управления СБУ в области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным следствия, агент «охотился» за точными координатами оборонного завода и здания управления СБУ в Николаевской области. А также предлагал «ударить» по ним российскими ракетами «Кинжал».

Кроме того, собирал разведданные о местах дислокации и перемещениях других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах юга. И передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры’.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения рф.

СБУ отмечает, что в поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Telegram - каналах и призывов наносить удар по военным объектам Николаева.

При задержании у агента изъят гаджет с доказательствами его переписки с фсб.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества в нарушении законов и обычаев войны).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, отметили в СБУ.



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