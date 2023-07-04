Саудовская Аравия и россия сокращают добычу нефти, пытаясь поднять цены

КИЕВ.4 июля. УНН. Саудовская Аравия объявила о продлении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, россия также сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Саудовская Аравия сохранит запущенное в июле сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки до августа. Страна будет добывать около 9 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за несколько лет, и все это ради более высоких цен.

российский вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что рф также сократит добычу дополнительно на 500 000 баррелей в день в августе. В сочетании с предыдущими сокращениями добыча в россии в августе сократится на 1 млн баррелей в день. После объявления о сокращении, цены на нефть повысились: нефть Brent выросла на 0,9% до $76,12 за баррель по состоянию на 11:27 утра в Лондоне.

Ожидалось, что в этом году цены на нефть вырастут, но вместо этого они упали примерно на 11% из-за опасений относительно прочности экономики по мере роста процентных ставок.

Добавим

То, что саудовцы сочли необходимым еще одно сокращение, подчеркивает неопределенность перспектив спроса на горючее в ближайшие месяцы, пишет АР. Им нужны устойчивые высокие доходы от нефти для финансирования амбициозных проектов развития. россия же стремится потратить свои доходы на оплату войны против Украины. Из-за западных санкций москва вынуждена продавать свою нефть со скидкой в Китай и Индию. По оценкам Международного энергетического агентства в отчете в прошлом месяце, приблизительный экспортный доход в мае упал на 1,4 миллиарда долларов до 13,3 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем год назад.

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