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Над Сумской областью уничтожили вражеский "шахед"

Над Сумской областью уничтожили вражеский "шахед"
Источник: Telegram-канал ОК "Север"

КИЕВ. 4 июля. УНН. Над Сумской областью сбили вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север". По данным Сумской ОВА, враг атаковал Shahed Эсманьскую громаду, было три взрыва, передает УНН.

Цитата

"Силы обороны Северщины уничтожили над Сумской областью вражеский БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Детали

При этом, как сообщается, враг с вечера ведет обстрелы Сумской области. С 21:20 до 21:55 3 июля зафиксировано 9 приходов, вероятно, миномет 120 мм, в районе н.п. Волковка. С 3:55 до 04:10 зафиксировано 8 приходов, предположительно 120 мм миномет, в районе н.п. Середина-Буда. 

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья области. Зафиксировано 30 взрывов. Обстрелам подверглись Эсманская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

  • Шалигинская громада: был артиллерийский обстрел (19 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлен обстрел БПЛА типа "Шахед" (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Дополнение

Самым опасным в северной операционной зоне в ВСУ называли Сумское направление.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
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