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Энергоатом о воде в пруду-охладителе ЗАЭС: ситуация стабильная и контролируемая

Энергоатом о воде в пруду-охладителе ЗАЭС: ситуация стабильная и контролируемая

КИЕВ. 4 июля. УНН. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС, который сейчас находится под контролем российских оккупантов стабилен. По состоянию на вторник он достигает 16,56 метра и этого достаточно для обеспечения потребностей станции, сообщили в Энергоатоме, пишет УНН.

Цитата

“Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 4 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м.

В Энергоатоме отметили, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Также напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

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Источник: УНН
Теги: вода, оккупация, Запорожье и Запорожская область, Энергоатом, война, Запорожская АЭС
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