В Лавре сегодня проверят и опечатают освободившиеся корпуса - Минкульт

КИЕВ. 4 июля. УНН. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" проверит и опечатает освободившиеся корпуса Нижней лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря, сообщили во вторник в МКИП, пишет УНН.

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"Сегодня состоится проверка и опечатывание освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах", - сообщили в министерстве в Telegram.

Детали

Как отметили в МКИП, "5 июня, по результатам работы, комиссия МКИП передала заповеднику акты возврата объектов Нижней лавры".

"Заповедник никоим образом не препятствует осуществлению религиозной деятельности монастыря. При этом, доступ к части помещений, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря, – является нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен", - отметили в министерстве.

Дополнение

Как напомнили в МКИП, 29 марта 2023 года заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.