Группа Ермака-Макфола в новом документе предложила шаги, как лишить россию возможности импорта критических компонентов

КИЕВ. 4 июля. УНН. Международная рабочая группа Макфола-Ермака по санкциям против россии представила документ №12, в котором предлагает шаги по усилению ограничений против страны-агрессора, в частности те, которые касаются импорта критических компонентов, передает УНН.

Цитата

"россия пытается обходить санкции и получать необходимые технологические продукты для производства, в частности, ракет через третьи страны. Их ВПК зависим от западных технологий. В нашем документе есть анализ российских военных возможностей, а также импорта критических компонентов. Он содержит предложения, как лишить их этих возможностей", - сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Детали

Согласно документу, группа обнаружила, что продолжение импорта критических компонентов россией является проявлением нескольких отдельных проблем режимов экспортного контроля: субъекты под юрисдикцией коалиции участвуют в нарушениях санкций и их обходе, а участники третьих стран, способствуют нарушениям и/или обходу санкций.

"Важно признать, что определенные потенциальные ресурсы для военного производства все еще не охвачены экспортным контролем. Ограничение доступа россии к ресурсам для ее военного производства должно быть приоритетом для партнеров Украины; почти ни один другой отдельный вопрос не связан настолько непосредственно с целью прекращения агрессивной войны россии, включая ее нападения на гражданское население, и минимизации риска будущей агрессии россии", - отмечает группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США, Китай, Канада, Япония, Тайвань и другие: Александр Рувин рассказал о странах происхождения отдельных компонентов российского оружия

Среди прочего, для более эффективного обеспечения контроля за экспортом товаров военного назначения и двойного назначения специалисты предлагают улучшить обмен информацией посредством создания органами власти определенной системы. Также предлагается проводить совместные расследования о нарушениях санкций, в частности в Евросоюзе, где внедрение ограничений и экспортного контроля "остается ответственностью государств-членов". Другие предложения касаются использования системы борьбы с отмыванием денег (AML), которую, в том числе, можно применять для отслеживания структур в третьих странах, и внедрения санкций в финансовом секторе.

Чтобы устранить нарушения россией ограничений, группа Ермака-Макфола в частности предлагает взаимодействовать с ключевыми компаниями, продукция которых экспортируется в страну-агрессора. Это минимизирует риск бессознательных нарушений экспортного контроля. Кроме этого, специалисты отмечают, что важно, чтобы агентства-исполнители проводили расследования в отношении "известных игроков" на рынке, в том числе относительно производства на их предприятиях в третьих странах.

Для решения проблемы обхода санкций группа советует согласовывать списки товаров двойного назначения.

"Чрезвычайно важно, чтобы органы власти в рамках санкционной коалиции согласовали свои режимы экспортного контроля, чтобы закрыть существующие лазейки. Одни и те же товары должны классифицироваться как "двойное назначение" во всех странах, а критерии лицензионного утверждения должны быть стандартизированы", - говорится в документе.

Также предлагается введение более широкого экспортного контроля, поскольку из 385 кодов, используемых для определения "важных компонентов", только 170 включены в перечень товаров двойного назначения. Сообщается, что это также может позволить продавцам и покупателям неправильно классифицировать содержимое отправлений в таможенных декларациях.

"Пока критические компоненты по какой-либо причине одобрены для экспорта в Россию, они будут перенаправлены и использованы для военных действий, что сделает любой контроль неэффективным", - отмечают эксперты.

Кроме этого, специалисты группы Ермака-Макфола отметили, что для того, чтобы компании из третьих стран не нарушали санкции, необходимо ввести так называемые "вторичные санкции", которые ранее использовали США.

"Ключевым для такого экстерриториального применения санкций является угроза отрезать субъектам доступ к доллару США и финансовой системе США. Несмотря на то, что такие меры противоречивы, и поэтому их следует применять выборочно, они могут быть чрезвычайно эффективными для устранения лазеек третьих стран", - говорится в документе.

Группа Ермака-Макфола также предлагает разработать новый правовой инструмент в ЕС для наложения ограничений на компании третьих стран, которые выступают посредниками и способствуют нарушению санкций, и ввести надежный мониторинг схем, оказание технической помощи, чтобы уменьшить количество случаев, когда они бессознательно или непреднамеренно противодействуют экспортному контролю.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета заявил, что важно не останавливаться во введении санкций против России - "чем меньше будет пауз, тем меньше рф адаптируется к давлению на нее".