Обвинял в войне "сатанинскую мафию": перед судом предстанет TikTok блогер

КИЕВ. 4 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 46-летнего киевлянина, который используя собственную страницу в соцсети «TikTok», распространял видеозаписи, в которых отрицал вооруженную агрессию рф и обвинял в войне «сатанинскую мафию». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

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«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего киевлянина по обвинению в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину подозреваемый, используя собственную страницу в соцсети «TikTok», распространял для неограниченного круга пользователей видеозаписи, в которых содержались отрицания вооруженной агрессии рф против Украины.

«В своих видеоматериалах подозреваемый пытался снять ответственность с рф за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем «сатанинскую мафию». При этом, блогер призывал всех зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским правоохранителям», - информирует прокуратура.

Отмечается, что выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания в опубликованных материалах имеют пропагандистский характер и направлены на призывы к насильственному изменению конституционного строя и оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.

Дополнение

Жительница Закарпатья получила приговор за оправдание агрессии рф в соцсетях и пропагандистских эфирах.