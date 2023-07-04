КИЕВ.4 июля. УНН. Сегодня, американцы празднуют 247-й день рождения страны с традиционными торжествами, пикниками, и особое внимание граждане США уделяют фейерверкам. Спрос на которые с каждым годом только растет, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Сегодня Соединенные Штаты Америки празднуют 247 годовщину подписания Декларации Независимости от Объединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года. Свой главный праздник американцы традиционно отмечают парадами, пикниками, алкоголем и фейерверками.

Как отмечает издание, обычно именно из-за пиротехники, которую запускают во время празднования, более 10 тысяч человек оказываются в отделениях скорой помощи.

В 2000 году американские потребители потратили на фейерверки 407 миллионов долларов. К 2022 году эта цифра выросла до 2,3 миллиарда долларов.

"Люди начали закупать фейерверки со Дня поминовения (в конце мая) и просто не останавливались. Они запускали фейерверки весь 2020 год. Это просто потрясло нашу отрасль", - заявила исполнительный директор ассоциации Джули Хекман.

В ассоциации ожидают, что в этом году продажи вырастут еще на 100 миллионов долларов. Этому способствует то, что 4 июля выпало на вторник, благодаря чему, фактически, получились четырехдневные выходные.

Дополнение

4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс единогласно принял Декларацию независимости, согласно которой североамериканские колонии’от’соединились от Великобритании. Однако только после Англо-американской войны 1812 года, празднование стало традицией во всей стране. Отец-основатель и второй президент США Джон Адамс был единственным президентом, который отказывался отмечать день рождения страны 4 июля, потому что он считал настоящим Днем независимости 2 июля.

Именно в этот день 1776 года Континентальный конгресс проголосовал за резолюцию о независимости, хотя Декларация независимости была принята два дня спустя. Адамс был настолько непреклонен, что отклонял приглашения на торжества. Но по иронии судьбы он умер на 50 годовщину независимости 4 июля 1826 года.

В прошлом году в параде, который организовывала Национальная парковая служба США, приняли участие оркестры из разных штатов, военные подразделения, известные творческие коллективы. Впервые в параде в центре столицы приняла участие и колонна украинцев.