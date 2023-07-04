Возмездие Китая за торговые решения Запада нанесет удар по "зеленым целям" ЕС - Bloomberg

КИЕВ. 4 июля. УНН. Китай заявил, что ограничит экспорт критически важных полезных ископаемых, и это решение ударит по секторам, ключевым для усилий ЕС по декарбонизации. Это ответ Китая на западные попытки отвести цепочки поставок от проблемных торговых партнеров, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Китай является крупнейшим мировым производителем галлия и германия, двух минералов, в отношении которых в стране в следующем месяце введут ограничения на экспорт. Эти ископаемые имеют важное значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электромобильных отраслей ЕС, ведь Европа получает 71% галлия и 45% германия именно из Китая.

На этот шаг китайцы пошли через несколько недель после того, как ЕС обнародовал свою новую экономическую стратегию, которая стремится к новому надзору за экспортом критических технологий и может сдерживать исходящие инвестиции во имя национальной безопасности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на следующей неделе отправится в Пекин, чтобы встретиться с китайскими официальными лицами. Таким образом в ЕС будут пытаться урегулировать отношения.

Справочно

Декарбонизация это комплекс мер по ограничению масштабов или темпов глобального потепления и связанных с этим последствий. Поскольку большая часть выбросов парниковых газов приходится на ископаемое топливо, курс на декарбонизацию направлен на отказ от нефти, газа и угля, стимулируя в свою очередь использование 100% возобновляемых источников энергии.

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