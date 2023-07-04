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Эрдоган намекнул, что Турция не готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО - СМИ

Эрдоган намекнул, что Турция не готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО - СМИ

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара не готова ратифицировать членство Швеции в НАТО, заявив, что Стокгольм должен тщательнее работать над "домашним заданием". Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Турции обвиняет Швецию в "слишком мягком отношении к антиисламским проявлениям и группам, в которых она видит угрозу своей безопасности".

К ним, в частности, относятся военизированные курдские группировки, которые уже несколько десятилетий ведут смертоносную повстанческую деятельность в Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган, выступая после заседания кабинета, осудил акцию протеста с сожжением Корана, которая произошла в Швеции на прошлой неделе, назвав её преступлением на почве ненависти к мусульманам.

Цитата

"Мы чётко дали понять, что решительная борьба с террористическими организациями и исламофобия - это наша "красная линия"”. Все должны принять, что дружба Турции не может быть завоевана путём поддержки терроризма или создания условий для террористов", - сказал Эрдоган.

Напомним

Шведская полиция заявила, что предоставила разрешение на акцию протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Швеция, Турция
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